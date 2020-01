Das private Unternehmen SRH gehört zu einer Stiftung aus Heidelberg. Als Stiftungsunternehmen verknüpft SRH nach eigenen Angaben soziale Verantwortung mit unternehmerischem Handeln. SRH betreibt bundesweit aktuell 12 Akutkliniken, sechs Rehakliniken, laut Unternehmenswebseite beispielsweise ein Krankenhaus in Gera in Thüringen sowie Reha-Kliniken in Magdeburg und in Bad Kösen – die Burgenlandklinik. Zudem gehören zu SRH 27 Medizinische Versorgungszentren.