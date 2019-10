Die Frauenklinik in Zeitz wird nach der Insolvenz des Burgenlandklinikums geschlossen. Das sagte Sanierungsmanager Arne Berndt MDR SACHSEN-ANHALT im Interview am Freitag. Berndt sprach von einem notwendigen Schritt im Rahmen der Standortsanierungen in Zeitz und Naumburg . "Unter anderem werden wir die Geburtshilfe und Gynäkologie sowie die Pädiatrie in Zeitz im stationären Bereich schließen."

Klinikum Burgenlandkreis hat die Standorte Naumburg und Zeitz. Bildrechte: MDR/André Plaul

Als Folge der Schließung in Zeitz wird es in Zukunft nur noch in Naumburg eine Frauenklinik geben. Die Entscheidung gegen Zeitz sei keine einfache gewesen, sagte Berndt. Man habe es sich nicht leicht gemacht. "Letztendlich ist insbesondere auch die zentrale Lage von Naumburg für die Versorgung des Burgenlandkreises dort einer der ausschlaggebenden Gründe gewesen."



Wegen der Schließung der Frauenklinik werden Arbeitsplätze in Zeitz gestrichen – wie viele, ist noch unklar. Der Stellenabbau insbesondere in der Verwaltung soll nach den Worten Berndts aber sozialverträglich geschehen. Betriebsbedingte Kündigungen seien nicht geplant.