Insolvenz am Burgenlandklinikum Petition zum Erhalt des Zeitzer Krankenhauses

Tausende Menschen machen sich dafür stark, dass das Krankenhaus in Zeitz erhalten bleibt. Innerhalb einer Woche haben mehr als 5.000 Menschen im Internet eine entsprechende Petition unterschrieben. Hintergrund ist die Mitte September beantragte Insolvenz des Klinikums Burgenlandkreis . Zum Klinikum gehören die Krankenhäuser in Naumburg und Zeitz.

Initiator der Petition ist der Zeitzer Unternehmer Udo Lange. Er wird von der Stadtratsfraktion ALL/FDP/FWT unterstützt. Sie befürchten, dass in Zeitz zugunsten der Klinik in Naumburg gespart werden soll.

Wir fordern die Geschäftsleitung und die Vertreter in den Aufsichtsgremien und hier insbesondere den Landrat Götz Ulrich dazu auf, alle Maßnahmen zu treffen, um eine gute klinische Versorgung am Standort Zeitz langfristig sicher zu stellen und zwar über die Grundversorgung hinaus.

Am Zeitzer Standort werden nach Unternehmensangaben jedes Jahr rund 12.000 Patienten stationär und rund 18.000 ambulant behandelt. Der Burgenlandkreis hat bereits angekündigt, alles zu tun, damit es in beiden Kliniken weiter geht. Landrat Götz Ulrich (CDU) sagte, es könne aber nicht mehr Geld geben.

Das Klinikum Burgenlandkreis will seine wirtschaftlichen Schwierigkeiten in einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung lösen. Es beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter. Deren Löhne und Gehälter sind während des Verfahrens für drei Monate gesichert. Die Insolvenz soll nach Angaben des Klinikums keine Auswirkungen auf den Patientenbetrieb haben.