Was fordern Sie konkret?



Stufe 1: Abellio muss jetzt endlich mal in die Strümpfe kommen. Stufe 2 – und das halte ich für genauso wichtig – muss das Verkehrsministerium in Sachsen-Anhalt ernsthaft prüfen, ob man den Vertrag kündigt. Wir haben den Verkehrsvertrag für 14 Jahre abgeschlossen. Man hatte drei Jahre Vorbereitungszeit. Da kann jetzt nicht mehr Langmut geübt werden, sondern da muss festgestellt werden: Wenn ihr den Vertrag nicht erfüllt, dann lösen wir den Vertrag oder aber kurzfristig müssen alle Ressourcen da sein, dass auch hier wieder Bahn fährt.