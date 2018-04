Fakt ist! zum "Wechselmodell" Wo sollen Trennungskinder leben

MDR SACHSEN-ANHALT: Was spricht für das Wechselmodell?

Familienrichter Markus Niester: Das Wechselmodell ist prinzipiell eine gute Möglichkeit, dass die Kinder auch nach der Trennung der Eltern größtmöglichen Kontakt zu beiden Elternteilen erhalten – und die Eltern den Alltag mit den Kindern leben. Insofern ist das, glaube ich, eine Möglichkeit, den Kindern die Trennung weniger spürbar zu machen, sie nicht so deutlich auf die Kinder durchschlagen zu lassen.

Aber natürlich sind große organisatorische Anstrengungen mit dem Wechselmodell verbunden. Man muss nah beieinander wohnen. Man muss als Eltern gut kooperieren. Man muss auch die finanziellen Möglichkeiten haben, um beispielsweise zwei Kinderzimmer zu unterhalten. All das sind Probleme, die im normalen Residenzmodell – indem nur ein Elternteil betreut und das andere nur zahlt – nicht auftreten.

Wie wirkt sich das Wechselmodell auf Unterhaltszahlungen aus?

Das Wechselmodell ist ein bisschen schwieriger zu handhaben, weil beide Eltern unterhaltspflichtig sind: Beide Eltern kümmern sich einerseits um die Erziehung und Betreuung des Kindes, müssen andererseits aber auch durch Geldzahlungen zum Unterhalt des Kindes beitragen. Dabei das richtige Maß und die richtige Berechnung zu finden, ist manchmal etwas schwierig.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wer ist Markus Niester? Markus Niester ist Familienrichter am Amtsgericht Weißenfels. Er ist seit zehn Jahren im Familienrecht tätig und hat zahlreiche Verfahren zu Umgang, Unterhalt und Sorgeberechtigung geführt. Niester ist Vorsitzender des Richterbundes in Sachsen-Anhalt und führt das Amtsgericht Weißenfels als Direktor.

Es gibt viele verschiedene Varianten des Wechselmodells: Zum Beispiel können Kinder verschiedene Wochentage bei der Mutter, die anderen beim Vater verbringen. Gibt es eine bestimmte Variante des Modells, die besonders gut funktioniert?

Generell sind die Probleme, die Bedürfnisse von Trennungsfamilien und auch von den Kindern sehr unterschiedlich. Das Wechselmodell ist eine Möglichkeit, auf diese Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Das kann man sehr individuell gestalten: Man kann sagen, wir wechseln wochenweise oder auch tageweise, wir wechseln an die Bedürfnisse des Kindes angepasst, an die Entwicklungssituation des Kindes angepasst. Da bietet das Wechselmodell viele Möglichkeiten.

Manchmal ist auch das Residenzmodell – das heißt, einer betreut in der Woche, der andere am Wochenende – die beste Lösung. Ich würde das Wechselmodell als eine Möglichkeit neben anderen ansehen, auf die Bedürfnisse der Trennungsfamilien einzugehen.

Für welche Trennungsfamilien passt das Wechselmodell? Welche Voraussetzungen gibt es?

Nur wenn Mutter und Vater kooperieren wollen, kann das Wechselmodell eine Lösung sein. Bildrechte: Colourbox.de An erster Stelle steht für uns Familienrichter das Kindeswohl. Wir müssen immer gucken: Entspricht das Modell, das wir wählen, dem Kindeswohl? Manchmal ist es das Wechselmodell, wenn beide Eltern gut kooperieren wollen, auch beide die Alltagsbetreuung des Kindes weiterhin übernehmen möchten. Das Kind soll dann die Trennung nicht deutlich spüren, soll auch weitestgehend Kontakt zu beiden Elternteilen haben. Dann funktioniert das Wechselmodell sehr gut – wenn die materiellen Rahmenbedingungen stimmen. Das muss man immer dazu sagen.



Ich würde also sagen: Es gibt keinen klassischen Fall, der besonders das Wechselmodell oder das Residenzmodell oder das Netzmodell erfordert. Man muss im Einzelfall immer schauen, was am besten für das Kind oder die Familie ist.

Wie können Sie prüfen, ob die Voraussetzungen für das Wechselmodell gegeben sind? Können Sie die Eltern auch in diese Richtung bewegen?

In den seltensten Fällen müssen wir eine Entscheidung treffen. Im Regelfall lässt sich mit den Eltern eine Lösung erarbeiten, die dann in einen Vergleich oder eine vorläufige Regelung mündet. Es ist meistens so, dass wir mit den Gutachtern oder mit Hilfe des Jugendamtes die Eltern zu einer einvernehmlichen Lösung bewegen, mit der sie dann den Gerichtssaal verlassen. Diese Lösung trägt dann auch mehr als eine Entscheidung, die den Eltern aufgedrückt wird – wo ein Elternteil nicht mit einverstanden ist.

Die FDP fordert nun, das Wechselmodell gesetzlich zum Standard zu machen.

Da bin ich etwas skeptisch. Standardvorgaben finde ich nicht so glücklich. Der Gesetzgeber schafft generelle und abstrakte Regelungen, die nicht den Einzelfall abbilden. Die Einzelfall-Probleme sind sehr vielschichtig und es sollte dann dem Familienrichter und der Familie überlassen bleiben, welche Lösung man wählt. Da ein Modell vorzugeben, würde unnötig einengen.

Welche Rolle spielt denn der Wille des Kindes bei der Entscheidung für Wechsel-, Residenz-, oder Nestmodell?

Der Wille des Kindes ist auch wichtig. Wir hören als Richter die Kinder auf jeden Fall an, wenn sie vierzehn Jahre und älter sind. Im Regelfall schon ab dem dritten Lebensjahr. Je älter das Kind wird, desto wichtiger wird sein Wille bezüglich des Aufenthaltes.

Vor Gericht zählt auch der Wille des Kindes. Bildrechte: IMAGO Bei einem drei- oder vierjährigen Kind kann man wenig Willensbekundungen in einer Anhörung erwarten. Die Frage ist auch immer: Ist das, was in einer Anhörung von einem Kind kommt, wirklich der Wille, der auch dem Kindeswohl entspricht?



Bei einem siebzehnjährigen Kind wird man auch als Eltern dem Kind keine Vorschriften mehr machen, wo es wohnen soll. Wenn Eltern sich trennen und das Kind sagt: "Ich will jetzt zu Mutter oder Vater", dann wird man dem problemlos nachgehen.

Hat das moderne Rollenverständnis von Vätern Ihre Arbeit komplizierter gemacht? Früher hieß es einfach: Das Kind muss zu seiner Mutter.

Ich arbeite seit zehn Jahren im Familienrecht und würde nicht sagen, dass sich daran etwas entscheidend verändert hat. Das Wechselmodell ist schon im Kommen, es wird diskutiert. Es wird auch von den Eltern angesprochen.

Dass sich das Interesse von Vätern an Ihren Kindern in den letzten Jahren verändert hätte, kann ich aus meiner Arbeit nicht sehen. Es war auch schon vor zehn Jahren auf einem hohen Niveau, würde ich sagen.

Es gibt natürlich immer die Fälle der Väter, die die Familie verlassen und nichts mehr mit Frau und Kindern zu tun haben wollten. Aber das war damals schon selten und ist es heute auch.

Das Interview führte Peter Kubiak.

Mehr zum Thema