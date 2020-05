Nur sechs Kilometer ist die Strecke insgesamt lang. Trotzdem wird es bis Samstag dauern, bis der Bagger an seinem neuen Arbeitsplatz ankommt, denn er schafft nur sechs Meter pro Minute. Bis 2035 soll das Gerät dann in Profen noch im Dienst sein – also bis die Arbeit in dem Tagebau eingestellt wird.