Für die Frauenklinik in Zeitz gibt es gute Chancen auf eine Rettung. Der Kreistag des Burgenlandkreises hat am Montagabend beschlossen, das jährliche Defizit der Klinik von 1,6 Millionen Euro in den kommenden Jahren auszugleichen.



Für die Entscheidung gab es 31 Fürstimmen, zehn Enthaltungen und zehn Gegenstimmen. Nach Information von MDR SACHSEN-ANHALT fällt der Gläubiger-Ausschuss des Burgenlandklinikums die endgültige Entscheidung allerdings erst im Februar.



Landrat Götz Ulrich sagte MDR SACHSEN-ANHALT, der Kampf um die kommunale Trägerschaft im Burgenlandkreis sei für ganz Sachsen-Anhalt von Bedeutung. Eine Träger-Vielfalt sei in der Krankenhausversorgung enorm wichtig, so der CDU-Politiker.