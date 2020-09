Bade- und Angelverbot im Burgenlandkreis Krokodil aus der Unstrut wieder aufgetaucht

Das vermeintliche Krokodil, das vergangene Woche in der Unstrut im Burgenlandkreis gesichtet worden war, ist erneut aufgetaucht. Eine Zeugin berichtete, sie habe ein Krokodil in Schönewerda in Thüringen gesehen. Der Burgenlandkreis hat das Badeverbot in der Unstrut verlängert und auch das Angeln und Befahren des Flusses untersagt.