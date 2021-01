Der Burgenlandkreis will aufgrund der hohen Infektionszahlen testen lassen, ob eine Mutation des Coronavirus die Ursache ist. Landrat Götz Ulrich sagte am Mittwoch, die Infektionsraten in Pflegeheimen und auch im privaten Bereich seien sehr viel höher als noch im Frühjahr und im Herbst. "Die Zahl derer, die sich jetzt anstecken, liegt deutlich darüber – mitunter sind es 90 Prozent der Heimbewohner und auch eine große Zahl der Mitarbeiter, wo es vorher noch einzelne Personen waren. Das sagt auch etwas über die Infektiosität des Virus aus."