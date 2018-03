Der Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich, ist optimistisch, dass der Rettungsdienst wie geplant am 1. April in die Hände der neuen Träger übergeht. Der CDU-Politiker sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es werde am Montag weitere Gespräche geben. Es könne nicht angehen, dass 60 Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes reibungslos vom Malteser Hilfsdienst übernommen würden, es aber für die restlichen 40 bei der Johanniter-Unfall-Hilfe Probleme gebe. In einem Landkreis hätten die Rettungskräfte einen Anspruch darauf, auch gleichwertig bezahlt zu werden.