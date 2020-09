Nach Corona-Erkrankung von Landrat Ulrich Landratsamt im Burgenlandkreis teils unter Quarantäne gestellt

Die beim Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich (CDU), festgestellte Covid-19-Erkrankung bringt die Arbeit im Landratsamt durcheinander. Wie Ulrichs Stellvertreter, der Erste Beigeordnete Dieter Engelhardt, MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag sagte, sind alle in unmittelbarer Nachbarschaft des Landrats untergebrachten Bereiche unter Quarantäne gestellt und nicht anwesend.

Nach den Worten Engelhardts ist unklar, wo sich der Landrat infiziert hat. Ulrich habe in den vergangenen Wochen zwar einige Veranstaltungen besucht, sich dabei aber stets an die Vorgaben gehalten: "Wir beobachten an vielen Stellen, dass die Infektionszahlen wieder nach oben gehen, und nicht in jedem Fall nachvollzogen werden kann, wo die Infektion herkommt."