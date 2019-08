An Saale und Unstrut öffnen am Sonnabend und am Sonntag rund 50 Weingüter ihre Türen. Schon am Freitagabend waren Hunderte Besucher zur Neuenburg bei Freyburg gekommen, um sich bei der Lichternacht darauf einzustimmen. Die gilt als Höhepunkt der "Tage der offenen Weinkeller". Und für sie war der Weinberg in eine Projektionsfläche verwandelt – und mit vielen Lichtern angestrahlt worden. Zu sehen gab es auch ein Feuerwerk.