Ein Lottospieler aus dem Burgendlandkreis kann sich freuen: Seit Mittwoch ist er Millionär. Wie Lotto Sachsen-Anhalt mitteilte, war der Glückspilz am Mittwoch bundesweit der einzige, der beim Spiel77 alle sieben Zahlen der Endziffernlotterie richtig hatte. Das war seit mehreren Ziehungen keinem Spieler gelungen. Der Spieler kann sich über den Gewinn von knapp 6,5 Millionen Euro freuen.

Der neue Lottomillionär sei bereits der zehnte im Burgenlandkreis seit der Wende und der 101. in ganz Sachsen-Anhalt, teile Lotto am Donnerstag mit. Zu seinem jetzigen Gewinn von genau 6.477.777 Euro könnten zudem noch weitere Gewinne dazukommen: Denn der Glückspilz hat seinen Spielschein für Lotto 6aus49 mit den Zusatzlotterien und GlücksSpirale schon Ende Mai für vier Wochen im Voraus gespielt. Sein Einsatz lag bei 74,60 Euro.

Um an das Geld zu kommen, muss der Gewinner seinen Lotto-Gewinn nun anfordern. Das ist in allen Lotto-Verkaufsstellen des Landes oder im Lottohaus in Magdeburg möglich. Drei Jahre hat er dafür Zeit.