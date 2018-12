Nach einem Babymord in Weißenfels haben bislang 12 Frauen DNA-Test verweigert. Wie die Staatsanwaltschaft MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wird nun im Umfeld dieser Frauen ermittelt. 2.400 Frauen in Weißenfels sollen eine Speichelprobe abgeben. 1.700 hätten das bereits getan, so die Staatsanwaltschaft.

Die Ermittler hatten im Mai Frauen in Weißenfels zu einem Massen-Gentest aufgerufen. Mit dem Gentest soll der Mord an einem Säugling aufgeklärt werden. Die Leiche war im April 2017 in Weißenfels gefunden worden. Die Ermittler vermuten, dass die Mutter die Täterin ist und in der Nähe wohnt.