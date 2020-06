In Weißenfels hatte es bereits im Mai einen Massentest gegeben. An dem hatte sich rund die Hälfte der Belegschaft beteiligt. Der Test war präventiv, freiwillig und erbrachte auschließlich negative Testergebnisse. Seither hat sich allerdings die Ausgangslage geändert: Im Tönnies-Werk am nordrhein-westfälischen Standort Rheda-Wiedenbrück gibt es mittlerweile mehr als 1.500 bestätigte Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus unter den Beschäftigten. Das hat auch im Burgenlandkreis zu Verunsicherung geführt. Der erließ zwischenzeitlich eine Anordnung, dass keine Mitarbeiter aus NRW in Sachsen-Anhalt arbeiten dürften, ein Transfer von Mitarbeiterin zwischen den Standorten also ausgeschlossen würde.