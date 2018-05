Folgen der Molkereischließung Saftproduzent kauft Molkerei in Bad Bibra

Ende März musste die größte Molkerei Sachsen-Anhalts schließen. Jetzt hat die Glockengold Fruchtsaft AG den Standort erworben. Der bisherige Eigentümer, die Deutsche Milchkontor GmbH, DMK, bestätigte den Verkauf. In einer Mitteilung heißt es, der Käufer übernehme das Grundstück mit allen Gebäuden und bestehende Mietverträge von Garagen und Wohnungen. Außerdem sei vereinbart worden, dass Teile der Anlage übernommen werden sollen. Die Übergabe sei für Herbst 2018 geplant, so die DMK.

Wegen geringer Auslastung sollen die Bürger mehr zahlen. Bildrechte: MDR/Fabian Brenner

Nach der Schließung der Burgenlandkäserei war bekannt geworden, dass rund 8.000 Haushalten eine drastische Erhöhung der Abwassergebühren droht. Dem Abwasserzweckverband Unstrut-Finne fehlen eigenen Angaben zufolge rund 700.000 Euro, da die Kläranlage in Laucha in Zukunft nur noch bis zu 15 Prozent ausgelastet ist. Dadurch könnte sich die jährliche Durchschnittsgebühr für einen Vier-Personen-Haushalt auf rund 800 Euro erhöhen, so der Verband weiter. Das wäre fast doppelt so viel wie die derzeitige Gebühr.