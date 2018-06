Kurtaxe wird eingeführt Naumburgs Gäste müssen zahlen

Vor allem der Naumburger Dom zieht Touristen an.

Vor allem der Naumburger Dom zieht Touristen an. Bildrechte: MDR/ Luise Kotulla

Zwei Euro pro Übernachtung – so viel müssen Naumburgs Gäste ab erstem Oktober pro Nacht zusätzlich zahlen. Am Mittwochabend hat der Gemeinderat die Einführung der Kurtaxe mehrheitlich beschlossen. Mit der Taxe erhofft sich die Stadt Einnahmen von jährlich 289.000 Euro. Naumburgs Oberbürgermeister Bernward Küper hätte sie am liebsten schon früher eingeführt – zum ersten Juli.