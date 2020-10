Tourismus in Corona-Zeiten Naumburger will gegen Beherbergungsverbot klagen

Während das Beherbergungsverbot in anderen Bundesländern von Gerichten bereits gekippt wurde, verteidigt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff das bisherige Vorgehen. In der vergangenen Woche sagte er dem MDR, dass das Beherbergungsverbot bisher unproblematisch gewesen sei. Man werde sich aber nach den Herbstferien noch einmal zusammensetzen. Auch Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) unterstützte die Regelung in einer Presseerklärung: "Das Beherbergungsverbot hat dazu beigetragen, dass sich die Zahl der Neuinfektionen in Sachsen-​​Anhalt immer noch auf vergleichsweise niedrigem Niveau bewegen. Wir sollten es beibehalten."

Niedersachsen und Baden-Württemberg: Gerichte kippen Beherbergungsverbot in

Am vergangenen Mittwoch hatten Bund und Länder über das umstrittene Beherbergungsverbot beraten. Eine einheitliche Lösung wurde nicht erzielt. Am 8. November wollen die Minister erneut darüber beraten.

In den Bundesländern gibt es daher derzeit unterschiedliche Regelungen zur Beherbergung von Touristen. So kündigte Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende an, seinen strengen Kurs zu beenden. Ab Mittwoch reicht für Urlauber aus Risikogebieten ein aktueller negativer Test aus.