Am Naumburger Dom haben am Dienstag umfangreiche Reinigungsarbeiten begonnen. Mit einem Gemisch aus Wasser und Sand wird die alte Verkrustung an der Fassade des Ostchores abgetragen. Das sagte die Sprecherin der Vereinigten Domstifter Charlotte Tennler. Da die Fassade mit Luftdruck gereinigt werde, seien die Arbeiten lärmintensiv. Sie werden laut Tennler voraussichtlich zwei Wochen dauern. Ursprünglich sollten die Arbeiten am Naumburger Dom in der vergangenen Woche starten. Wegen eines defekten Geräts musste das Vorhaben jedoch verschoben werden.