Das MDR-Team um Peter Escher war im Februar mit der Magdeburger Kriminologin Bettina Götze zu Dreharbeiten am Fundort der Babyleiche in Weißenfels. Nach Informationen des MDR recherchierte die Expertin nach dem Dreh im Umfeld des Tatortes. Dabei sei es auch zu Gesprächen mit Anwohnern gekommen. In denen hätten mehrere Leute eine junge Frau aus Weißenfels verdächtigt, die gesuchte Mutter zu sein. Nach Aussagen der Anwohner soll die Frau in der Nähe des Fundortes wohnen, dort aber nicht gemeldet sein. Es werde vermutet, dass sie deshalb nicht zur DNA-Reihenuntersuchung geladen worden ist.



Zu dieser hatte die Polizei im vergangenen Oktober zirka 300 Frauen im Alter von 17 bis 32 Jahren gebeten, die zur Tatzeit im Umkreis von 250 Metern um den Fundort es toten Kindes gemeldet waren.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK