Maßnahmen bisher nutzlos

Um die Pendler zumindest zum Langsamfahren zu bewegen, wurde die Dorfstraße schon an mehreren Stellen verengt und Bremsschwellen auf die Straße gesetzt. Doch das bringt laut Ursula Zörner nichts. "Langsam rüber, Vollgas, langsam rüber", sei die Strategie vieler Pendler.

Gasthaus und Hotel "Zum Kronprinz" in Schleinitz Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Im Ort gibt es eine Gaststätte samt Hotel, hinter dem eine gigantische Lagerhalle aufragt. Zumindest hier könnte man sich über die Pendler freuen, denn viele kommen aus Polen zur Arbeit und bleiben über Nacht in der Region. Doch weder im "Gasthof zum Kronprinz" noch in den anderen Pensionen in der Umgebung würde man die Pendler sonderlich merken. Auch Gaststätten oder Imbisse profitieren kaum. Der Tenor: Die Pendler essen in ihren großen Kantinen und fahren nach der Arbeit wieder weg. Nur zur Weihnachtszeit seien die Massen an Arbeitern spürbar – denn dann würde oft für Weihnachtsfeiern gebucht.

"Ich kann nicht sagen, dass irgendetwas durch die Pendler besser ist", erklärt eine Frau, die in der Gemeinde wohnt. Eine andere sieht das positiver: "Mich stört es nicht, ich freue mich, dass die Betriebe hier investiert haben, weil es Arbeitsplätze geschaffen hat." Ihr Mann betreibt ein kleines Getränkegeschäft, er habe durch die Pendler aber nicht mehr Umsatz. Vor der einzigen Kaufhalle weit und breit, am "Diska" in Osterfeld, sammeln sich zu Schichtende dagegen die Autos vieler Pendler. Zumindest hier könnte es ein Umsatz-Plus geben, doch der EDEKA-Konzern, zu dem der "Diska" gehört, will sich nicht äußern.

Müll und volle Parkplätze

Manfred Kalinka ist Bürgermeister der Gemeinde Meineweh. "Es geht rückwärts mit den Orten und den Geschäften", sagt er. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Was die Menschen in der Gemeinde Meineweh von den Pendlern merken, sind die parkenden Autos. "Eine Zeit lang ist es ein Problem gewesen, weil sie an allen Ecken und Enden geparkt haben", erzählt Bürgermeister Kalinka. Doch mittlerweile seien große Firmenparkplätze gebaut worden. Nur in Pretzsch gäbe es noch "Zoff" mit den Anwohnern. Die Herausforderung sei eher etwas anderes: "Unsauberkeit, es fliegt der Müll aus den Autofenstern, das sind Sachen, die stören", so Kalinka. Doch ob der Abfall nun von Pendlern oder Lkw-Fahrern stamme, kann er nicht sagen. Etwas dagegen unternehmen ist auch nicht möglich.

Was er machen kann: Er und die Gemeinde haben Schilder anbringen lassen, die die Leute vor allem zum Kaufland führen sollen. "Es ist immer wieder Kaufland", sagt Kalinka. "Das ist der Betrieb, der hier am meisten Leute beschäftigt. Dort haben wir durchschnittlich einen Lkw-Verkehr von 700 Lkws am Tag hin und 700 Lkws weg." Doch die Schilder nützten nichts, die Lkws fahren trotzdem ihrer Navigation nach und landen mitten im Ort Meineweh.

Kleiner Fehler mit großer Wirkung

Das Problem gibt es seit der Gemeindegebietsreform im Jahr 2010, denn da hießen die Straße am Kaufland-Lager und die in Meineweh plötzlich gleich. Das ist schon lange geändert, doch bei den Navis scheint das noch nicht angekommen zu sein. Und so muss Isabell Bachmann von der Lkw-Werkstatt in Meineweh weiterhin jeden Tag suchenden Lkw-Fahrern erklären, wo es denn nun wirklich zum Kaufland geht. "Es stiehlt unsere Arbeitszeit", sagt sie resigniert.

