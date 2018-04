Bummi-Kinderschuhe, Mokassins für Groß und Klein oder auch edles Schuhwerk der Marke Salamander – zu DDR-Zeiten kamen all diese Modelle aus Weißenfels. Denn die Saalestadt im Burgenlandkreis war das Zentrum der DDR-Schuherstellung. Die Geschichte über die riesige Schuhfabrik und über diejenigen, die die Schuhe hergestellt haben, erzählt eine Dokumentation aus der MDR-Reihe "Der Osten - entdecke wo du lebst". Zu sehen ist sie am Dienstag im MDR-Fernsehprogramm. Doch interessierte Weißenfelser waren bereits am Sonntagabend eingeladen, den Film über die Schuhproduktion in ihrer Heimatstadt zur Vor-Premiere im Kulturhaus zu schauen.

Wo die Großeltern früher gearbeitet haben

Der "Banner des Friedens" – zu Hochzeiten hat fast jeder zweite Weißenfelser in der Schuhindustrie gearbeitet. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Trotz bestem Sonntagswetter war so mancher der Einladung ins Kulturhaus gefolgt, um sich den 30-Minüter auf großer Leinwand mit anzusehen. Kurz vor 17 Uhr füllten sich die aufgestellten Stuhlreihen immer mehr. Unter ihnen viele Zeitzeugen, die selbst einst in der Schuhfabrik tätig waren oder sonst irgendeine Verbindung zur Schuhfabrik "Banner des Friedens" hatten. Entweder sie selbst hatten in der Fabrik gelernt und gearbeitet oder jemand aus der Familie gehörte zum Betrieb. So fanden sich im Publikum auch Familien mit kleinen Kindern. Sie alle wollten sehen, wie es damals in Weißenfels war oder wo genau Oma oder Opa früher gearbeitet haben.

Unter ihnen auch Katrin Schulze. Sie hat einst in der Banner-Fabrik gelernt. Das war vor mehr als 30 Jahren. Denn im Banner wurden nicht nur Schuhe hergestellt. Es wurde auch geforscht und ausgebildet. Schulze ist eine Protagonistin im Film und erinnert sich dort an ihre Lehrzeit. Für sie war die Schuhproduktion nicht nur ein Meilenstein in der Geschichte der Stadt, sondern auch ein Wegbereiter für die eigene berufliche Karriere. Denn auch heute, wo die Hochzeiten der Weißenfelser Schuhproduktion schon lange der Vergangenheit angehören, arbeitet sie noch als Schuhdesignerin. Im einstigen Zentrum der Schuhproduktion im Osten stellt Schulze heute in einer eigenen Manufaktur Mittelalter-Schuhwerk, Theaterschuhe und individuelle Modelle auf Kundenwunsch her.

Von schmerzhaften und lustigen Erinnerungen

Wie Schulze erinnern sich auch im Film viele Weißenfelser an ihre Schuhstadt und die einzelnen Modelle, die hier hergestellt worden sind. Dass mit den Schuhen so gut wie jeder etwas verbindet, der noch vor Wendezeit im Osten gelebt hat, wird auch im Kulturhaus deutlich. Und jeder hat ganz persönliche Erinnerungen daran, die durch den Film wieder geweckt werden.