Zwei Mitglieder der Familie wurden im vergangenen Jahr außerdem bei einer Razzia festgenommen. Sie standen im Verdacht, an einem Mordversuch in Essen in Nordrhein-Westfalen beteiligt gewesen zu sein. Sie sollen in der Nacht zum 31. Mai mit sechs weiteren Syrern einem 19-jährigen Syrer in Essen aufgelauert und ihn schwer verletzt haben. Der junge Mann habe nur mit viel Glück überlebt, hieß es damals von der zuständigen Oberstaatsanwältin in Nordrhein-Westfalen.