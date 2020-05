Hinzu kommt, dass es Unternehmen sind, die in der Regel niemand kennt. Die Namen sind nicht bekannt und deswegen ist ihnen auch ihr Image egal. Und Tönnies hat wenig Verantwortung für die Mitarbeiter. Die arbeiten da zwar im Werk, sind aber woanders angestellt. Das heißt, Arbeitszeiten und Bezahlung sind dann nicht Sache von Tönnies, sondern von kleinen, namenlosen Firmen.

Bestehen die Probleme nur in Weißenfels oder auch in anderen Orten in Sachsen-Anhalt?

Natürlich gibt es die Probleme auch an anderen Orten. Anfang des Jahres war ich etwa in Zerbst. Da gibt es einen kleineren Betrieb, der auch zu Tönnies gehört – die Anhalter Fleischwaren. Dort war die Situation die gleiche, wenn auch in einem kleineren Ausmaß. Die haben nur zwei Werkvertragspartner und nicht zehn. Die Wohnbedingungen waren dort auch nicht so krass. Aber die Vorwürfe waren die gleichen. Auch da ging es um unbezahlte Stunden oder völlig überhöhte Mietpreise. Und wenn die Mitarbeiter in Zerbst nicht gebraucht wurden, sollten sie in Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen mithelfen, hat einer erzählt. So müssten sie doppelt Miete bezahlen. Die Schilderungen waren schon sehr ähnlich.

In dem Zusammenhang habe ich in den letzten Tagen immer wieder den Begriff Sklaverei gehört. Findest du diese Formulierung angemessen?