Ein Wiederaufbau ist enorm schwierig. Man kann nur wieder aufbauen, was man kennt. Und im Fall von Notre-Dame oder von so einer großen Katastrophe, da muss man, bevor man über Wiederaufbau spricht, erstmal darüber sprechen, den Schadensumfang zu verstehen. Was ist da überhaupt passiert? Was ist alles kaputt? Und dann werden Heerscharen von Restauratoren und Historikern hergehen und bewerten, was noch da ist.



Wir sehen, dass die Wände noch da sind. Aber: Wie tragfähig sind sie? Kann man da Dächer aufsetzen, oder muss man das ertüchtigen? Und dann natürlich, was kann man noch retten an Malerei an Resten an Bauplastik und Bauzier? Das muss erst alles bewertet werden und dann kann man Pläne zum Wiederaufbau machen. Das wird noch eine ganze Weile dauern.