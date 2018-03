Nach "Friederike" Reparaturen am Dach des Naumburger Doms

Seit Dienstag laufen Reparaturen am Naumburger Dom. Durch den Sturm "Friederike" Mitte Januar ist das Dach des Doms beschädigt worden. Die orkanartigen Böen hatten mehrere Kupferplatten abgelöst. Da die Schäden genau an der Spitze in 50 bis 55 Metern Höhe entstanden sind, musste für die Reparaturen ein spezieller Kranausleger zum Einsatz kommen. Da der Kran im Domgarten aufgestellt ist, bleibt dieser aus Sicherheitsgründen für die Dauer der Reparaturmaßnahmen geschlossen.