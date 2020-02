45 Kilo schwer und mehr als 80 Zentimeter hoch: Die Chorbücher von Naumburg zählen zu den größten Büchern des Mittelalters – und zu den kostbarsten. Und diese reich verzierten Kostbarkeiten müssen gepflegt werden: Drei der insgesamt acht erhaltenen Bücher sind in monatelanger Arbeit an der Technischen Hochschule Köln restauriert worden. Zwei von ihnen sind am Dienstag in den Naumburger Dom zurückgekehrt – das dritte soll in der kommenden Woche folgen.