Rettungsdienst im Burgenland Streit um zu niedrige Löhne beigelegt

Axel Miedreich, DRK Mitarbeiter aus Naumburg, erzählt MDR SACHSEN-ANHALT, dass für ihn sich alles zum Guten gewendet hat. "Das, was ursprünglich geplant war, dass wir Lohneinbußen haben, – ich spreche von mir – das hat sich geklärt. Ich habe nicht viel an Geld, das ich jetzt Minus mache. Ich darf meine Jahre behalten, werde nach meiner Funktion als Rettungsassistent bezahlt, habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag ohne Probezeit." Zuvor war bekanntgeworden, dass die Johanniter-Unfallhilfe, die Mitarbeiter des DRK zwar übernehmen wollte, jedoch zu viel schlechteren Konditionen . Nach Angaben der Retter sollten ihnen bis zu 700 Euro weniger gezahlt, die Berufserfahrung nicht voll anerkannt werden.

Jetzt soll es zudem einen neuen Standort geben. Marion Bretschneider von den Johannitern erklärt: "Wir haben einen NEF-Standort (Notarzteinsatzfahrzeug, Anmerk. d. Red.) in Naumburg. Dort wird auch ein RTW (Rettungstransportwagen, Anmerk. d. Red.) stationiert sein. Die anderen RTWs sind vorerst in Bad Kösen. Ab 1. Mai oder 1. Juni wird noch eine Rettungswache in Eckartsberga eröffnet."

Etwa 60 ehemalige DRK-Mitarbeiter werden in Weißenfels von den Maltesern übernommen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Weißenfels haben die Malteser rund 60 Mitarbeiter des DRK zu den gleichen Konditionen wie bisher übernommen. Mario Großmann, stellvertretender Bezirksgeschäftsführer der Malteser sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Wir haben von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Wir haben deutlich gemacht, was bei uns geht. Wir schenken allen Mitarbeitern gleichermaßen das Vertrauen."



Der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes im Burgenlandkreis ist seit Herbst insolvent. Er war in die finanzielle Schieflage geraten, weil er laut einem Gerichtsurteil Überstunden der Helfer nachzahlen sollte.