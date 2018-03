Die Notfallversorgung im Raum Naumburg ist offenbar gesichert. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Hintergrund ist die Insolvenz des DRK-Kreisverbandes Burgenland. Die Johanniter hatten vom Landkreis für den Bereich Naumburg und die Malteser für Weißenfels den Zuschlag für die Notfallversorgung erhalten. Es gab allerdings Probleme bei der Übernahme der Mitarbeiter. Das Angebot der Johanniter fiel letzte Woche bei den Rettungssanitätern durch. Jetzt wurde nachgebessert. Die Sanitäter sollen nach Angaben des Landrates mehr Geld bekommen als ursprünglich angekündigt. Die ersten Arbeitverträge seien unterschrieben worden.



Seit vergangenem Herbst ist der Betreiber des Rettungsdienstes im Burgenlandkreis insolvent. Ab April werden die Sanitäter aufgeteilt. 60 Mitarbeiter arbeiten künftig bei den Maltesern in Weißenfels zu den gleichen Konditionen wie bisher. Rund 40 Mitarbeiter sollen in Naumburg zu den Johannitern wechseln. Sie hatten Lohneinbußen befürchtet und deshalb die Übernahme abgelehnt. Der Landrat hatte angekündigt, sich dafür einzusetzen, dass die Rettungskräfte in einem Landkreis auch gleichwertig bezahlt werden.