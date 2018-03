Was die Champagne für den Champagner, ist die Regon Valdobbiadene (im Bild) für den Prosecco. Bildrechte: MDR/Frank Nowak

Was die Champagne für den Champagner, ist die Region Valdobbiadene für den Prosecco – hier ist seine Heimat. Auf jeder noch so kleinen Ecke wachsen die Rebstöcke der Glera-Traube. Hier, gut 80 Kilometer nördlich von Venedig, in Blickweite der Dolomiten. Die Trauben der teils über 100-jährigen Reben bringen gutes Geld und Wohlstand, die Bodenpreise sind astronomisch.



Keiner verkauft hier also leichtfertig seine Weinberge – schon gar nicht, wenn auch noch eine eigene Kellerei wie "Ruggeri" daran hängt; eine Traditionsmarke, 1950 gegründet. Ihr Besitzer Paolo Bisol hat verkauft, aus familiären Gründen, an die Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien. Drei Jahre Überzeugungsarbeit hat es gebraucht.



"Ruggeri" gilt als Lamborghini unter den Prosecco-Produzenten: edel und teuer, keine Flasche unter zehn Euro. 40 Prozent der jährlich zwei Millionen Flaschen werden in Italien verkauft, der Rest geht nach Asien und Übersee, ein kleiner Teil an deutsche Fachhändler. Mit dieser Perle verschafft man sich laut Rotkäppchen-Chef Christoph Queisser erstmals Zugang zu einem der wichtigsten Auslands-Märkte. Italien sei schließlich der zweitgrößte Sektmarkt in Europa. Für Rotkäppchen ein Riesenschritt in der Strategie der Internationalisierung.