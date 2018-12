Seit der Übernahme des Dieselnetzes in Sachsen-Anhalt hat Abellio immer wieder Engpässe. (Symbolbild)

Seit der Übernahme des Dieselnetzes in Sachsen-Anhalt hat Abellio immer wieder Engpässe. (Symbolbild) Bildrechte: Abellio Mitteldeutschland

Der Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich, bezeichnete den Ersatzverkehr als "skandalös". Auf seiner Facebook-Seite schreibt er, Abellio habe die Unstrutbahn 2016 übernommen, um sie ab Ende 2018 zu betreiben. Man frage sich, was das Unternehmen in diesen zwei Jahren gemacht habe. Ulrich: "Der Vertrag wurde im August 2016 unterschrieben, um ab Dezember 2018 für 14 Jahre die Strecke zu betreiben."

Auch der Weißenfelser Landtagsabgeordnete und parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion Rüdiger Erben kritisiert das Vorhaben von Abellio scharf und bezeichnet den Personalmangel in einer Mitteilung als "Totalversagen".

Ebenfalls kritisiert er die landeseigene Verkehrsgesellschaft NASA. So habe das Unternehmen die Vergabe der Strecken nicht explizit mit der Personalfrage verbunden. Dabei bezieht sich Erben auf die Antwort auf eine "Kleine Anfrage an die Landesregierung" (KA 7/2078), die er im November gestellt hatte. Verkehrsminister Thomas Webel solle dem Unternehmen eine Frist setzen. Zur Not müsse der Vertrag gekündigt werden.