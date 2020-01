Im Innern eines alten Pferdestalls in Schleberoda soll künftig ein Bestellcafé mit Dorfladen entstehen. Aktuell sind noch Rasenmäher und Werkzeug in dem Raum untergebracht. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Es ist kurz nach halb drei am Nachmittag und in Schleberoda hält ein Bus. Es ist der Schulbus, der die Kinder nach dem Unterricht nach Hause in das 160-Einwohner-Dorf im Burgenlandkreis bringt. Und: Es ist einer von nicht einmal fünf Bussen am Tag, die Schleberoda überhaupt noch anfahren. Wer durch Schleberoda spaziert und an einer der beiden Haltestellen einen Bus sieht, ist Zeuge eines sehr seltenen Bildes. Rufbusse? Lohnen sich hier nicht, meinen die Anwohner.

Es ist wie in so vielen Dörfern. Öffentlichen Nahverkehr gibt es kaum noch. Es rechnet sich einfach nicht.

Übersichtlich: der Busfahrplan in Schleberoda Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Also brauchen die Menschen in Schleberoda für den Weg zur Arbeit oder zum Einkauf ein Auto. Schließlich ist der Konsum hier längst Geschichte. Anfang der 1990er wurde er geschlossen. Die Gaststätte weiter hinten im Dorf, am Backhaus, hatte in den 90ern noch einen kleinen Verkauf von Lebensmitteln. Auch der wurde nach einigen Jahren dicht gemacht. Nicht rentabel.



Seitdem kaufen die Menschen aus Schleberoda einige Kilometer entfernt ein – ihnen bleibt gar nichts anders übrig. Zwar kommen ein paar Mal in der Woche das Bäckerauto und der Fleischerwagen vorbei. Den Wocheneinkauf aber müssen die Schleberodaer notgedrungen anderswo erledigen, in Freyburg oder Mücheln. Vier bzw. neun Kilometer entfernt. Ohne Auto ist das kaum zu machen.

Schleberoda kämpft um einen Dorfladen mit Bestellcafé

Das soll sich ändern. Schleberoda ist ein Dorf, das seine Zukunft nicht einfach so auf sich zukommen lässt. Die Menschen hier gestalten die Zukunft aktiv mit. Sie tun das mit ihren Ideen, ihrer Leidenschaft und ihrer Begeisterung für die gemeinsame Heimat – und sind dabei ziemlich innovativ. Ein Beispiel: der Dorfladen mit Bestellcafé. Er ist das neueste Projekt von Karin Reglich und ihren Mitstreitern aus dem Heimatverein. Reglich sagt: "Wenn wir nicht zum Supermarkt kommen, muss der Supermarkt eben zu uns kommen."

Wie das funktionieren soll? So, wie es in der Stadt auch funktioniert. Die Bürger sollen Butter, Käse, Wurst und Toilettenpapier künftig online bestellen können – und ihren Einkauf bequem ins Heimatdorf geliefert bekommen. Genauer gesagt: ins Bestellcafé. Daher auch der Name. "Ein reiner Dorfladen wäre hier nicht rentabel", ist Karin Reglich überzeugt. Die 54-Jährige und ihre Mitstreiter haben deshalb nach weiteren Lösungen gesucht, ihren Traum vom Bestellcafé wahr werden zu lassen.

Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer In der Stadt geht alles und im Dorf gibt es nichts. Das geht so nicht. Karin Reglich Mitglied im Heimatverein Schleberoda

Wenn Reglich und die anderen über das Bestellcafé sprechen, reden sie immer wieder von den vier Säulen dieses Projekts.

Der Bestellladen : Später sollen hier regionale Lebensmittel angeboten werden, zum Beispiel Honig aus Schleberoda. Und: Die Menschen können ihren Wocheneinkauf bei den großen Einzelhandelsketten bestellen – und direkt nach Schleberoda geliefert bekommen.

: Später sollen hier regionale Lebensmittel angeboten werden, zum Beispiel Honig aus Schleberoda. Und: Die Menschen können ihren Wocheneinkauf bei den großen Einzelhandelsketten bestellen – und direkt nach Schleberoda geliefert bekommen. Das Ladencafé : Um Dorfladen und Bestellcafé rentabel zu machen, sollen im Dorfgemeinschaftshaus später auch selbstgebackener Kuchen und Kaffee angeboten werden. Die Menschen wünschen sich außerdem eine Annahmestelle für Pakete.

: Um Dorfladen und Bestellcafé rentabel zu machen, sollen im Dorfgemeinschaftshaus später auch selbstgebackener Kuchen und Kaffee angeboten werden. Die Menschen wünschen sich außerdem eine Annahmestelle für Pakete. Die Eventlocation: Dritte Säule des Projekts ist, den Dorfladen mit Bestellcafé später für Feiern zu vermieten. Außerdem sollen hier Back- und Kochkurse für die Anwohner angeboten werden.

Dritte Säule des Projekts ist, den Dorfladen mit Bestellcafé später für Feiern zu vermieten. Außerdem sollen hier Back- und Kochkurse für die Anwohner angeboten werden. Die Kulturschmiede: Lesungen, Ausstellungen oder Kabarett – auch dafür soll der Laden genutzt werden.

Diese vier Säulen sind zugeschnitten auf Schleberoda, erzählt Steffi Einicke. Sie ist Ingenieurin für Regionalentwicklung, Naturschutz und Landschaftsplanung und hat wenige Kilometer entfernt ihr eigenes Ingenieurbüro. Einicke hat die Schleberodaer bis hier auf dem Weg zum Dorfladen begleitet. "Das ist ein innovatives Konzept, das es in Sachsen-Anhalt in dieser Form bislang nicht gibt." Der Dorfladen soll hier nicht nur Dorfladen, sondern zugleich auch ein Treffpunkt für alle Generationen sein.

Anwohner wünschen sich regionale Lebensmittel

Um die Wünsche der Schleberodaer so gut es geht einzubeziehen, haben Steffi Einicke und die Mitglieder des Heimatvereins im vergangenen Jahr Fragebogen ausgeteilt. Was sind die Bedürfnisse des Örtchens? Welche Dienstleistungen sollte ein Bestellcafé anbieten? Die Hälfte der Anwohner hat Fragen wie diese beantwortet. "76 Prozent der Befragten waren für das Bestellcafé", erzählt Steffi Einicke und zeigt auf ein Diagramm. Auf dem demonstrieren verschiedenfarbige Balken, was die Schleberodaer gern hätten. Regionale Produkte, 76 Prozent. Paketannahme, 45 Prozent. Kulturveranstaltungen, 28 Prozent. Ingenieurin Steffi Einicke (von links), Karin Reglich vom Heimatverein und Rewe-Mitarbeiter Marko Förster diskutieren über das Bestellcafé in Schleberoda. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Das alles soll nun umgesetzt werden. Mit im Boot ist auch Marko Förster. Er ist Geschäftsführer des Rewe-Supermarkts in Mücheln und will die Schleberodaer künftig mit Lebensmitteln beliefern. Man wolle das Einkaufen ins 21. Jahrhundert holen, sagt Karin Reglich. Marko Förster nickt. Er erzählt, dass schon heute viele Supermärkte einen Abholservice anbieten. Die Kunden bestellen über Smartphone oder Tablet, was sie brauchen. Mitarbeiter der Supermarktkette suchen die Bestellungen heraus und packen sie zusammen. Der Kunde muss sie nur noch abholen. Vorbei ist die Zeit des Wartens an der überfüllten Kasse.

Mehr als 20.000 Supermarkt-Artikel können geliefert werden

Marko Förster ist Geschäftsführer des Rewe-Supermarkts in Mücheln. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Das Prinzip in Schleberoda ist ähnlich – mit der Ausnahme, dass Lebensmittel hier direkt ins Dorf geliefert werden sollen. Marko Förster verweist darauf, dass Service für Kunden immer wichtiger wird. "Wir bieten den Laden in digitaler Form an", sagt er. In Zahlen bedeutet das: Die Schleberodaer können aus mehr als 20.000 verschiedenen Produkten wählen. Von A wie Apel bis Z wie Zahnpasta. Es gibt alles, was es auch im Supermarkt in Mücheln gibt. Förster räumt ein, dass das natürlich auch für ihn ein Zusatzgeschäft ist. Dazu kommt, dass die Digitalisierung auch für ihn und seine Mitarbeiter vieles leichter macht. "Wir liefern seit 2004 aus, bislang bestellen die Menschen noch per Telefon oder Fax", erzählt der Geschäftsführer. Das sorge für viele Fehler, wenn am Telefon beispielsweise etwas falsch verstanden wird. Wer seine Lebensmittel direkt online bestellt, wird künftig auch das bekommen, was er haben wollte. "Es ist nicht alles schlecht, was da kommt", sagt Förster.

Extra hohe Lieferkosten sollen die Schleberodaer übrigens nicht zahlen müssen. Weil alle Lebensmittel auf einen Schlag geliefert werden, wird die Lieferpauschale unter allen Einkäufern aufgeteilt. Das Dorf Schleberoda gehört zu Freyburg. In dem Dorf leben gerade einmal 160 Menschen. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer