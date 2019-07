Cornelia Harnisch ist in Schleberoda aufgewachsen. Wenn sie vom Zusammenhalt im Dorf spricht, bekommt sie Gänsehaut. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer Man spürt das am ehesten bei einem Spaziergang durchs Dorf. Der kann gut und gerne auch mal drei Stunden dauern, in Schleberoda gibt es viel zu entdecken – und noch mehr zu erzählen. So wie bei Cornelia Harnisch. Sie arbeitet beim Bauhof in Freyburg und kümmert sich an diesem drückend-warmen Vormittag darum, dass die Bordsteine frei vom Unkraut sind. Während der Pause erzählt Harnisch, die Zigarrette in der Hand haltend, von Schleberoda, ihrem Heimatdorf. Sie nutzt dann Begriffe wie "Gemeinschaft" und erzählt, dass die Menschen hier zusammenhalten. Wenn es mal brennt oder jemand Hilfe benötigt, "dann rücken sie alle zusammen", sagt Cornelia Harnisch. "Da kriege ich gleich Gänsehaut."

160 Einwohner, knapp 30 Kinder und Jugendliche

Schleberoda gehört zu Freyburg, hat gut 160 Einwohner. Der Altersschnitt liegt bei gut 45 Jahren. Schleberoda ist ein junges Dorf, knapp 30 Kinder und Jugendliche leben hier. Und wer in der Dorfmitte steht, sieht einen 1883 gebauten und mehr als 90 Meter tiefen Brunnen, einen Spielplatz, das "Backhaus" oder aber das "Lesestübchen", in dem sich die Kinder einmal im Monat gegenseitig vorlesen. Und: Vor ein paar Wochen hat das Dorf beim Bundeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" die Silbermedaille gewonnen. Denn auch die Kommission war überzeugt: Wenn die Zukunft auf dem Dorf so gestaltet wird wie in Schleberoda, dann muss den Menschen auf dem Dorf nicht bange sein. Gemeinsam für Schleberoda: Im Dorf engagieren sich unter anderem Jens-Uwe Gesch (von links), Karin Reglich, Andrea Dufner und Martin Molnar. Bildrechte: MDR/Luca Deutschländer

Das liegt unter anderem an innovativen Ideen wie dem Mobilitätskonzept. Das haben sie sich in Schleberoda ausgedacht, um nicht völlig von der Außenwelt abgeschnitten zu werden. Bis Freyburg sind es zwar nur vier Kilometer – wer aber kein Auto hat, der hat auch in Schleberoda ein Problem. Jetzt in den Ferien fährt der Bus nur einmal am Tag. Einkaufsmöglichkeiten? Bislang Fehlanzeige. Noch, muss man wohl sagen. Aber dazu später mehr. Erst einmal geht es um Mobilität und ein passendes Mobilitätskonzept. Und das geht so: Die Gemeinde schafft zwei Elektro-Autos an, in Schleberoda wird eine E-Tankstelle gebaut. Eine App soll dafür sorgen, dass sich das Dorf vernetzt – und schon kommendes Jahr, da sollen die Einwohner sich die Autos ausleihen können, um zum Arzt, zum Einkauf oder zum Fußball zu fahren.