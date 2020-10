Mit dem Gothawagen zum Lichtenhainer Wasserfall – und zurück. Bildrechte: MDR/Lars Müller

Gothawagen waren die in der DDR ab 1957 zehn Jahre lang hergestellten Einheitsstraßenbahnwagen im VEB Waggonbau Gotha. Danach war das Land gezwungen, Straßenbahnen aus der ehemaligen ČSSR zu importieren. Gebaut wurden in Gotha Einrichtungstrieb- und -beiwagen sowie anfangs auch Zweirichtungstrieb- und -beiwagen. Auch Großraum- und Gelenktriebwagen gehörten zum Repertoire. Die Gothawagen erwiesen sich als äußerst robust. Außer in Naumburg sind diese Wagen beispielsweise noch auf der Kirnitzschtalbahn bei Bad Schandau unterwegs.