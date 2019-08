Ausstellung in Weißenfels Vom illegalen Graffiti-Sprayer zum anerkannten Streetart-Künstler

Oscar Metzger gilt als angesagter Streetart-Künstler. Der 33-jährige Leipziger hat in der Jugend als illegaler Sprayer begonnen. Nun werden seine Werke bis Ende Oktober in einer Ausstellung in Weißenfels gezeigt.