Demographischer Wandel Jugend gegen Landflucht

Nebra im Burgenlandkreis. Der Fund der knapp 4.000 Jahre alten Himmelsscheibe ist das Alleinstellungsmerkmal der Stadt. In anderen Aspekten hingegen ist sie ein ganz normaler Ort in Sachsen-Anhalt – mit den üblichen Problemen. Jeder vierte Mensch in Sachsen-Anhalt ist heute 65 Jahre oder älter. Im Jahr 2030 wird es bereits jeder Dritte sein. Laut Statistischem Landesamt Sachsen-Anhalt soll der Burgenlandkreis im selben Zeitraum um rund 15 Prozent seiner Einwohner schrumpfen. Auf einer Fläche von 1.414 Quadratmeter leben dann noch 157.000 Menschen, jeder dritte von ihnen 65 Jahre oder älter.

Der Nebraer Robert Bickel ist zwar erst 29 Jahre alt, aber er weiß wie sich das Altern der Bevölkerung in seiner Heimatstadt auswirkt. Einige Jahre lang gab es in Nebra praktisch kein Nachtleben, bis der gelernte Medienkaufmann 2013 mit Freunden den Verein Hardtlack ins Leben rief, so Bickel. Die Gründungsmitglieder veranstalteten schon vorher Events, doch die offizielle Vereinsgründung sei ein neuer Impuls für die kleine Stadt gewesen. Meist stehe elektronische Musik im Mittelpunkt der Veranstaltungen. In einem ihrer Festivaltrailer erklärt Bickel: