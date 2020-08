Der Burgenlandkreis hat wegen des vermeintlichen Krokodils in der Unstrut ein Badeverbot erlassen. Das teilte Landrat Götz Ulrich mit. Das Verbot gilt bis Ende kommender Woche. Demach darf niemand zwischen der Landesgrenze zu Thüringen bei Wendelstein und der Einmündung in die Saale bei Naumburg in den Fluss gehen. Allerdings sind wieder Boote auf der Unstrut erlaubt und auch die Schleusen sind wieder offen. Zwischenzeitlich waren die Schleusen in Trösdorf und Wetzendorf geschlossen.