Bei Tönnies wurden Luftfiltersysteme eingebaut und wenn möglich Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt. Bildrechte: dpa Laut dem Geschäftsführer sind die Sorgen der Weißenfelser derzeit aber unbegründet, denn das Unternehmen habe alles getan, um ein großes Ausbruchsgeschehen zu verhindern. Zwar stellt die Pandemie auch den Schlachthof vor einige Herausforderungen. Dennoch, sagt der Geschäftsführer, habe man sofort auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse reagiert und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. So hat das Fleischwerk Luftfiltersysteme in der Produktion und in den Sozialräumen eingeführt, eine App informiert die Mitarbeiter über Schulungen und Veränderungen. Zudem gibt es auch bei Tönnies Homeoffice und eine Sitzplatz-Erweiterung in der Kantine, damit die Abstände gewährleistet werden können. Was aber dem Unternehmen große Vorteile verschafft, ist das eigene Testzentrum innerhalb des Werkes.

Werkseigenes Testzentrum

Im Mai baute Tönnies in Weißenfels ein eigenes Testzentrum auf. Alle Mitarbeiter werden hier zwei Mal die Woche komplett durchgetestet. Die Tests führen die Malteser durch, analysiert werden die Proben von einem unabhängigen zertifizierten Labor. Innerhalb von 24 Stunden erfahren das zuständige Gesundheitsamt und das Werk in Weißenfels, wie die Tests ausgefallen sind. Reinhold Dierkes sagt: "Sollte ein positives Ergebnis festgestellt werden, fordert das Unternehmen den Mitarbeiter auf, sich sofort in Quarantäne zu begeben. In dieser Zeit sorgen wir für die Mitarbeiter."

Pflegeheime als Hotspots

Auch der Burgenlandkreis zeigt sich in seiner Online-Pressekonferenz sichtlich zufrieden mit dem Testsystem. Landrat Götz Ulrich teilt auf dem YouTube -Kanal des Landkreises sichtlich erleichtert die Zahlen mit. So gab es bei einer Reihentestung am 2. Februar 2021 keine neuen Corona-Fälle in Weißenfels. Die derzeitige Inzidenz von 194,02 (Stand 7. Februar 2021) steht in keinerlei Verbindung mit dem Schlachthof in Weißenfels. Vielmehr sind die Pflegeheime die Hotspots im Landkreis.

Das Blatt kann sich morgen schon wieder wenden. Reinhold Dierkes Geschäftsführer Tönnies Weißenfels