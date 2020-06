Tönnies-Schlachthof in Weißenfels Der ewige Kampf gegen die Schweinewolke

Die Lärm- und Geruchsbelastung, die vom Schlachthof in Weißenfels ausgeht, nervt die Anwohnenden im Umfeld. (Illustration) Bildrechte: dpa/MDR

Süßlich-stechend, ein bisschen eklig: es riecht nach Schwein. Beim Besuch von MDR SACHSEN-ANHALT am Zeiselberg in Weißenfels dauert es nur wenige Sekunden, bis das erste Mal so eine Geruchswolke vorbeizieht. Hinzu kommen das Brummen des nahen Tönnies-Schlachthofs, Lkw-Lärm und in unregelmäßigen Abständen lautes Quieken von Schweinen. "Und nun stellen Sie sich vor, Sie müssen all das ständig ertragen. Auch am Wochenende beim Kaffeetrinken auf der Terrasse", sagt Nicole Reppin.

Vor dem Treffpunkt auf einem Hügel liegt der Schlachthof. Daneben befinden sich ein Sportplatz und Wohnhäuser. Reppin selbst, die als Geografin in der Wissenschaft tätig ist, wohnt nur wenige hundert Meter vom Fleischwerk entfernt. Gemeinsam mit ihrem Partner Matthias Riedl, einem promovierten Agraringenieur, kämpft sie seit Jahren gegen die Fabrik, die in den Augen des Paares in ihren jetzigen Ausmaßen rechtswidrig betrieben wird. Das Haus haben sie lange bevor der Schlachthof seine heutige Dimension erreichte bezogen.

Jahrelanger Widerstand gegen Schlachthof-Erweiterung

Nach der Wende wurden in dem Betrieb zunächst wenige hundert Schweine am Tag geschlachtet. Schritt für Schritt erhöhte das Unternehmen Tönnies die Kapazität bis auf 8.000 Schlachtungen täglich. Immer mit Genehmigung der Stadtverwaltung, aber ohne öffentliche Beteiligung. Ab 2004 strebte das Unternehmen schließlich eine Erweiterung auf 2.300 Tonnen Fleischverarbeitung pro Tag an – auf 20.000 Schweine täglich also. Dagegen regte sich dann doch größerer Widerstand, insbesondere in den Wohnsiedlungen im Umfeld der Anlage. Der Streit über den Schlachthof beschäftigte Weißenfels über Jahre.

Genehmigt wurde die Erweiterung am Ende dennoch. Weil Tönnies ein Konzept vorlegte, mit dem Lärm- und Geruchsbelastungen der angrenzenden Wohngebiete verhindert werden sollten. Doch die Auflagen zum Immissionsschutz wurden nie eingehalten, sagen Reppin und Riedl. Tönnies bestreitet das und erklärt, sich natürlich an gesetzliche Vorgaben zu halten. Auch der Bebauungsplan für das Gebiet rund um den Schlachthof, der B-Plan 31, ist bis heute nicht beschlossen. "Weil die Stadt erkannt hat, dass ein solcher Riesenbetrieb in einer Wohnumgebung gegen geltende Gesetze verstoßen würde", erklärt Matthias Riedl. "Deswegen versucht sie, das Thema auszusitzen."