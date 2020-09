Vor geplanter Gesetzesänderung Tönnies will 6.000 Werksarbeiter übernehmen

Der Tönnies-Schlachthof in Weißenfels: Auch hier werden Werksarbeiter in Folge der Gesetzesänderung übernommen. Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn

Als Reaktion auf das geplante Verbot von Werkverträgen hat die Großschlachterei Tönnies angekündigt, bis zum Jahresende rund 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzustellen. Damit würden alle Beschäftigten aus den Bereichen Schlachtung und Zerlegung von den bisherigen Dienstleistern übernommen, teilte Firmenchef Clemens Tönnies am Mittwoch mit. Dies gelte für acht Schlachtbetriebe in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt und Bayern. Schon zum Monatswechsel sollen demnach rund 1.800 Angestellte direkt in die Unternehmensgruppe wechseln. Geplant sei zudem, weitere 3.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum November direkt anzustellen. Bis zum 1. Januar 2021 soll der Prozess abgeschlossen sein.

Da es sich in den meisten Fällen um einen Betriebsübergang handelt. gebe es keine neue Probezeit oder Befristung der Verträge. Die Großfleischerei will nach eigenen Angaben zudem mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten über einen flächendeckenden Tarifvertrag verhandeln.

Gesetzesänderung auf Bundesebene

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte den Beschluss in der Fleischbranche vorangetrieben. Bildrechte: dpa Nachdem in der Fleischindustrie in der Corona-Krise einige Missstände aufgedeckt wurden, sollen jetzt durch Änderungen auf Bundesebene die Arbeitsbedingungen in den Betrieben der Branche verbessert werden. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hatte angekündigt, er werde "aufräumen in der Branche". Es gehe um Verantwortung, so der SPD-Politiker im Bundestag. Der Beschluss sieht vor, dass Großschlachtereien künftig bei Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung keine Fremdarbeiter mehr einsetzen dürfen.

Dazu sollen Werkverträge und Leiharbeit vom kommenden Jahr an verboten werden. Ausgenommen sind Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten. Auch soll es durch die Änderungen zu mehr Kontrollen durch die Länder kommen. Zudem ist eine digitale Arbeitszeiterfassung vorgesehen, damit die Unternehmen nicht den Mindestlohn unterlaufen.

Viele Mitarbeiter der Branche haben Werksverträge

Bei der Razzia in Weißenfels wurden einige gefälschte Dokumente entdeckt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In der Fleischindustrie sind in Deutschland rund 100.000 Menschen beschäftigt. Zwei Drittel arbeiten unter schwierigen Bedingungen bei Subunternehmen, die über Werkverträge als Dienstleister vor allem für die sechs marktbeherrschenden Unternehmen tätig sind. Das geplante Gesetz soll das unterbinden.



Erst am Mittwoch hatte die Polizei bundesweit, mit Schwerpunkt in Sachsen-Anhalt, eine Razzia in zwei Zeitarbeitsfirmen und Arbeitsunterkünfte durchgeführt. Ziel sei es gewesen, illegale Leiharbeiter in der Fleischbranche aufzudecken und die Verantwortlichen im Hintergrund zu überführen. Neben Sachsen-Anhalt wurden auch in den Bundesländern Sachsen, Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Razzien durchgeführt.

Aktivistin nimmt Tönnies mit in die Verantwortung