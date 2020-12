Burgenlandkreis 170 Corona-Infizierte im Schlachtbetrieb Tönnies in Weißenfels

In Weißenfels im Burgenlandkreis sind rund 170 Beschäftigte des Schlachtbetriebs Tönnies positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen nun in einer gesonderten Quarantäneeinrichtung untergebracht werden. Der Landkreis hat zurzeit die höchste Zahl an Neuinfektionen in ganz Sachsen-Anhalt.