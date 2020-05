Tönnies-Werk Coronatests im Weißenfelser Schlachthof gestartet

Der Burgenlandkreis hat am Donnerstag damit begonnen, die etwa 2.500 Mitarbeitenden der Tönnies-Fleischwerke in Weißenfels auf Corona zu testen. Dafür wurde extra ein mobiles Testzentrum aufgebaut. Bis zu 500 freiwillige Tests will der Landkreis nun täglich in den Zelten in der Nähe des Betriebsgeländes durchführen. Getestet wurden zunächst Mitarbeiter des Veterinäramtes.

Unterstützung durch die Bundeswehr

Die Prozedur ist aufwändig: Drei Mitarbeiter des Landkreises sitzen jeweils in Schutzanzug und Maske in einem Testraum. Zwei davon sind für die Dokumentation zuständig, der dritte macht den eigentlichen Test. Dafür wird mit einem Wattestäbchen Speichel entnommen und in ein Reagenzglas mit einer Nährlösung gesteckt.

Ein Labor untersucht die Probe dann auf den Erreger Sars-CoV-2. Insgesamt 15 solcher Teams stehen für die Tests bereit. Die Bundeswehr schickte 16 Soldatinnen und Soldaten zur Unterstützung der Aktion nach Weißenfels.

Corona-Ausbrüche in westdeutschen Schlachtbetrieben

Grund für die prophylaktische Untersuchung sind Ausbrüche in Schlachtbetrieben anderer Bundesländer. Etwa im westfälischen Coesfeld und im schleswig-holsteinischen Bad Bramstedt waren Corona-Infektionen bei einer Vielzahl von Beschäftigten festgestellt worden.