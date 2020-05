Tönnies-Werk Coronatests im Schlachthof in Weißenfels

Im April brach die Krankheit bereits in einem Fleischwarenwerk in Birkenfeld in Baden-Württemberg aus. Neben der Belegschaft in Coesfeld sind nun auch die Belegschaften in Oer-Erkenschwick (Nordrhein-Westfalen) sowie Bad Bramstedt in Schleswig-Holstein betroffen. Die Fleischindustrie steht wegen der Arbeits- und Unterkunftsbedingungen seit vielen Jahren in der Kritik.