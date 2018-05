Toter Säugling von Weißenfels Rund 2.200 Frauen sollen zum Gentest

Es hatte sich mehrfach angedeutet, jetzt ist es beschlossene Sache: Gut ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines Neugeborenen in Weißenfels wird es einen zweiten Massen-Gentest geben. Die Ermittler erhoffen sich dadurch, bei der Suche nach der Mutter des Säuglings voranzukommen.

Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd MDR SACHSEN-ANHALT bestätigte, liegt der gerichtliche Beschluss für den erneuten Massen-Gentest vor. Rund 2.200 Frauen sollen sich demnach dem sogenannten Reihen-Gentest unterziehen. Eine erste Testreihe mit rund 200 Frauen war 2017 erfolglos geblieben. Auch spätere konkrete Hinweise auf eine Tatverdächtige nach einem Beitrag in der MDR-Sendung "Die Spur der Täter" hatten sich nicht bestätigt.

Der Säugling war im April 2017 auf einem Grundstück in Weißenfels tot entdeckt worden. Am Körper fanden die Ermittler Spuren massiver Gewalteinwirkung. Von der Mutter des Babys fehlt bislang jede Spur. Die Ermittler gehen bisher jedoch davon aus, dass sie aus Weißenfels stammt, da der Fundort der Leiche auf eine Ortskenntnis schließen lässt.

Durchgeführt wird der Test von der Polizei. Wie die Sprecherin sagte, laufen momentan die Vorbereitungen für die Untersuchung. So würden derzeit die Briefe an die betroffenen Frauen verschickt. Wie viel Zeit die Reihenuntersuchung in Anspruch nehmen wird, sei noch nicht abzuschätzen. Zum einen wegen der Größe des zu untersuchenden Personenkreises, zum anderen sei der Test freiwillig. Die Frauen könnten sich untersuchen lassen, wenn sie die Zeit dazu hätten. Zu einer richterlichen Vorladung zum Gentest würde es nur kommen, wenn es bei einer Person einen begründeten Verdacht gebe, erklärte die Sprecherin.