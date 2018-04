Trotz der Trauer um einen Mitschüler haben am Montag die Abiturprüfungen am Goethegymnasium in Weißenfels begonnen. An normalen Unterricht sei aber nicht zu denken, sagte Schulleiter Jürgen Mannke MDR SACHSEN-ANHALT. Psychologen seien anwesend. Die älteren Jahrgänge hatten sich am Montagmorgen in der Aula der Schule getroffen, da sie den engsten Kontakt zu dem verstorbenen Elftklässler gehabt hatten. Sie alle waren in schwarz gekommen, ohne, dass sie dazu aufgefordert worden wären.

Freunde weinen, sind geschockt

Ihr 17 Jahre alter Mitschüler war in der Nacht zu Sonnabend an einem Bahnübergang in Leißling ums Leben gekommen. Die Abiturienten des Goethegymnasiums in Weißenfels feiern das Ende ihrer Schulzeit traditionell in einem Gasthof im Ortsteil Leißling. So auch am Freitag. Die Stimmung war bis kurz vor Mitternacht ausgelassen. Der 17-Jährige war gegen Null Uhr auf dem Weg zur Feier, als er beim Überqueren eines Bahnüberganges von einem Regionalzug erfasst wurde. Er hatte die Gleise trotz Warnungen von Mitschülern, geschlossener Bahnschranke und blinkender Signalanlage betreten.

Seelsorger und Rettungskräfte kümmerten sich um die fassungslosen Jugendlichen. Bildrechte: MDR/TNN Die Betreiber des Gasthauses, in dem gefeiert wurde, hörten, wie die Sirene im Ort schrillte. "Da bin ich hier bei uns über den Hof raus, es kamen Jugendliche entgegen, haben gleich berichtet, 'Er hat es nicht geschafft'", sagte Betreiber Jörg Geß. "Mir war gleich klar, es ist etwas schlimmes passiert". Seine Frau Cornelia beschreibt: "Wir haben gesehen, dass Jugendliche weinend hier bei uns vor dem Haus saßen und gesagt haben, 'Da ist ein Freund von uns überfahren worden'."

Kein Zwang, Abi jetzt zu schreiben

Der 17-Jährige starb noch an der Unfallstelle. 14 Rettungswagen kamen zum Unfallort, rund 200 Menschen fanden mit der Zeit dort zusammen. Vier Notfallseelsorger waren im Einsatz. Der junge Mann hatte in Weimar gelebt, besuchte aber die Schule in Weißenfels. Ob Alkohol im Spiel war, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Naumburg muss entscheiden, ob es eine Obduktion geben wird.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war vor Ort. Bildrechte: MDR/TNN Den Schülern des Goethegymnasiums macht das Unglück zu schaffen. Schulleiter Mannke fasste es mit "Schockzustand" zusammen. Er sagte, man werde keinen Schüler zwingen, die Abiturprüfung mitzuschreiben. Wer sich nicht dazu in der Lage fühle, könne den Nachholtermin im Mai wahrnehmen. Trotzdem gingen am Montag alle angemeldeten Schüler in die schriftliche Biologie-Prüfung. An Normalität sei momentan trotzdem nicht zu denken. Am Dienstag soll es in einer Weißenfelser Kirche eine Trauerandacht geben.

