Trockenheit Winzer beklagen durstende Reben

Die Trockenheit wirkt sich auf den Weinanbau aus. Die Winzer an Saale und Unstrut erwarten einen deutlich geringeren Ertrag. Davon geht der Geschäftsführer der Winzervereinigung Freyburg, Hans Albrecht Zieger, aus. Die Ernte könnte ihm zufolge in diesem Jahr etwa 15 Prozent unter der üblichen Menge liegen.

"20 Millimeter Niederschlag in drei Monaten, das bringt auch den stärksten Rebstock zur Verzweiflung", sagt Zieger. Dies gelte insbesondere in den Steillagen und für jüngere Pflanzen. "Sie pumpen alle erreichbare Energie in ihre Trauben, um so das genetische Überleben zu sichern." Dabei setzten sie ihre übrigen Versorgungsaufgaben jedoch auf Sparflamme, und zwar "radikal", sagt Zieger. "Sie schalten das Wachstum ab." Zu erkennen sei dies an den Blättern, die immer heller würden. Die Trockenheit führe im Extremfall auch zum Absterben der Pflanzen.