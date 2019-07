Das Motto des Vereins ist seit 15 Jahren: "regionale Geschichte erleben". Die mehr als 100 Mitglieder, darunter auch knapp 20 Kinder, wollen Abwechslung in ihren Ort bringen und ein positives Image vermitteln. Die Hohenmölsner sollen stolz sein, hier zu leben.



Der Beginn: Zur Vorbereitung des Stadtjubiläums hatten sich einige engagierte Hohenmölsner zusammengefunden und dann so viel Spaß an ihrer "Arbeit" entwickelt, dass sie auch nach dem großen Festumzug dabei bleiben wollten. Sie machen heute aber mehr als nur "Mittelalter" – haben zum Beispiel am Rathaus eine Tafel angebracht, die an die Kapitulation der Stadt im 2. Weltkrieg erinnert.



Der Name "Drei Türme e.V." spielt auf die drei Türme im Ort an: Den 31 Meter hohen Rathausturm, den 41 Meter hohen Wasserturm und den 46 Meter hohen Turm der Stadtkirche. Alle drei prägen das Stadtbild.