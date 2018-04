An der Unfallstelle auf der A9 staut sich der Verkehr noch über mehrere Kilometer. (Symbolbild)

An der Unfallstelle auf der A9 staut sich der Verkehr noch über mehrere Kilometer. (Symbolbild)

An der Unfallstelle auf der A9 staut sich der Verkehr noch über mehrere Kilometer. (Symbolbild) Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Vollsperrung aufgehoben Stau auf der A9 nach Unfall bei Naumburg

Hauptinhalt

Die Autobahn 9 war am Dienstagmorgen nach einem Unfall bei Naumburg Richtung München voll gesperrt. Am Unfall waren zwei Pkw und ein Lkw beteiligt. Zwei der Fahrer wurden verletzt. Die Sperrung ist mittlerweile aufgehoben. Aber am Unfallort staut sich der Verkehr noch über mehrere Kilometer.