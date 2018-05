Auf dem Waldweg bei Eckartsberga im Burgenlandkreis liegen viele Äste von Fichten. Am Wegesrand stapeln sich Fichtenstämme, die schon aus dem Wald geholt wurden. Der Sturm Friederike Ende Februar ließ vor allem Nadelbäume umknicken. Denn sie boten eine größere Angriffsfläche als die Laubbäume, die zu dem Zeitpunkt noch kein Laub trugen.

In diesen Fichten machten sich nun der Borkenkäfer und seine Larven breit, sagt Jürgen Hartung vom Betreuungsamt Forst in Naumburg MDR SACHSEN-ANHALT. "Der Borkenkäfer befällt die kranken Fichten. Und wenn es zur Massenvermehrung kommt, auch die gesunden." Die Larven des Käfers könnten auch die gesunden Bäume absterben lassen. "Das ist die große Gefahr", sagt Hartung.

Nach dem Sturm Friederike im Februar sind immer noch nicht alle Schäden beseitigt. (Archivbild) Bildrechte: MDR/ Florian Leue

Hartung hat Borkenkäferfallen aufgestellt. Damit will er überwachen, wie schnell sich die Borkenkäfer ausbreiten. Bei warmem, trockenem Wetter vermehren sich die Käfer rasant: Nur ein Weibchen kann in einem Jahr etwa 30.000 Eier legen. Das könnte fatale Folgen für die Wälder haben: Ganze Fichtenbestände könnten absterben.



Sechs Wochen brauchen die Larven, bis sie sich zu Käfern entwickelt haben und sich dann weiter ausbreiten. Deswegen müsse man jetzt schnell sein, erklärt Hartung. Das vom Käfer befallene Holz müsse schnell aus dem Wald gebracht werden. Doch dazu müsse es zunächst aufgearbeitet und verkauft werden. Außerdem müsse es Transportkapazitäten geben. "Das ist das Problem", so Hartung. Denn im ganzen Burgenlandkreis ist nur ein Harvester im Einsatz – eine Forstmaschine, die Bäume absägen kann.