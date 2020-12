Die Bürgerinitiative ist gegen eine Konzentration. Die Windkraftanlagen sollen fairer im ganzen Bundesgebiet verteilt werden. Bildrechte: MDR/Maria Hendrischke

Initiativen-Sprecher Jörg Schütze betont, dass "Wind-Wehr" nicht gegen Erneuerbare Energien sei. "Wir hängen nicht an der Kohle", sagt er. Auf vielen Dächern im Dorf sind Solaranlagen installiert, auch er hat eine. Schütze geht es um Fairness. So fordert die Bürgerinitiative zum Beispiel, dass Windparks nicht konzentriert in wenigen Bundesländern entstehen, sondern gerechter in ganz Deutschland verteilt werden. Vor allen in Süddeutschland, wo viel Energie gebracht werde, sollten auch höhere Anlagen gebaut werden. Regionale Energieerzeugung hält er für sinnvoller, als Windenergie etwa über die Stromtrasse "SüdOstLink" von Nord- nach Süddeutschland zu leiten.



Schütze kritisiert außerdem die bisherige finanzielle Beteiligung der Kommunen an den Windparks. Die Gewerbesteuern des Windparks würden aufgeteilt – zwischen der Gemeinde, in der die Windkraftanlagen stehen, und der Gemeinde, in der die Betreiberunternehmen ihren Sitz haben. Allerdings würden die neuen Anlagen in den ersten Jahren abgeschrieben, sodass den Standortgemeinden wenig Steuern zufließen würden, so Schütze. Nach 16 Jahren geht die Gewerbesteuer voll an die Betreiber-Gemeinde. Die Gemeinden, in denen die Windparks stehen, gingen dagegen dann leer aus – hätten aber die Belastung für Mensch und Tier. Das müsse sich verbessern, fordert er.